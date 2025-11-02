Frau bringt Papp-Katze an Wand an: Reaktion ihres Katers sorgt für Heiterkeit

San Francisco (Kalifornien) - Halloween ist zwar vorbei, aber dieser ulkige Clip bleibt! Darin steht Kater Milo aus San Francisco einer seltsamen Papp-Katze gegenüber, die sein Frauchen anlässlich des Gruselfests aufgehängt hat. Was der Stubentiger in dem Video tut, sorgt inzwischen für reichlich Heiterkeit auf Instagram .

Kater Milo versteht die Welt nicht mehr. Warum hängt denn da eine Katze an der Wand? Frauchen Zoe steckt dahinter. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/flowerpunk

Schnell wird klar: Milo ist von der neuen "Samtpfote" höchst verunsichert. Langsam pirscht er sich an, klettert auf den Sessel, um seine "Artgenossin" besser sehen zu können.

Zaghaft hebt der neun Jahre alte Kater eine Pfote. Dann fasst er Mut, stützt sich gegen die Wand. Jetzt will er es wissen. Tapfer kratzt Milo der anderen "Katze" im Gesicht herum.

Da diese sich noch nicht einmal wehrt, schnappt sich der Stubentiger kurzerhand eines ihrer "Beine" und beißt hinein - wieder keine Reaktion. Das reicht Milo. Er hat keine Angst mehr, lässt die Papp-Katze in Frieden.

Derweil schwenkt die Kamera zu dem Freund von Milos Frauchen, der sich köstlich amüsiert. So geht es auch dem Insta-Publikum.