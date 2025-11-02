Frau bringt Papp-Katze an Wand an: Reaktion ihres Katers sorgt für Heiterkeit
San Francisco (Kalifornien) - Halloween ist zwar vorbei, aber dieser ulkige Clip bleibt! Darin steht Kater Milo aus San Francisco einer seltsamen Papp-Katze gegenüber, die sein Frauchen anlässlich des Gruselfests aufgehängt hat. Was der Stubentiger in dem Video tut, sorgt inzwischen für reichlich Heiterkeit auf Instagram.
Schnell wird klar: Milo ist von der neuen "Samtpfote" höchst verunsichert. Langsam pirscht er sich an, klettert auf den Sessel, um seine "Artgenossin" besser sehen zu können.
Zaghaft hebt der neun Jahre alte Kater eine Pfote. Dann fasst er Mut, stützt sich gegen die Wand. Jetzt will er es wissen. Tapfer kratzt Milo der anderen "Katze" im Gesicht herum.
Da diese sich noch nicht einmal wehrt, schnappt sich der Stubentiger kurzerhand eines ihrer "Beine" und beißt hinein - wieder keine Reaktion. Das reicht Milo. Er hat keine Angst mehr, lässt die Papp-Katze in Frieden.
Derweil schwenkt die Kamera zu dem Freund von Milos Frauchen, der sich köstlich amüsiert. So geht es auch dem Insta-Publikum.
Kurioses Katzen-Video geht auf Instagram viral
Fast 600.000 Klicks sind seit der Veröffentlichung des Videos zusammengekommen. Darüber freut sich vor allem Milos Besitzerin Zoe, die kürzlich mit Newsweek über den viralen Hit gesprochen hat.
Demnach hatte die Grusel-Katze zu ihrer Halloween-Dekoration gehört. "Er hat die Dekoration etwa zehn Minuten, nachdem ich sie aufgehängt hatte, bemerkt", erzählte die Kalifornierin dem US-Magazin.
"Ich (...) sah, wie Milo seinen Schwanz aufplusterte und sich langsam der gruseligen Katzenfigur näherte. Ich liebe es, wenn sein Schwanz sich aufplustert, also holte ich schnell die Kamera", fügte sie hinzu.
Ihr Instinkt hat sich inzwischen ausgezahlt. Einen so erfolgreichen Clip hatte Zoe noch nie auf ihrem Insta-Account. Und auch Milo wirkte nach seinem "Angriff" zufrieden.
"Er hat mich gleich danach gekuschelt und schien richtig stolz auf sich zu sein", erklärte die US-Amerikanerin abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/flowerpunk