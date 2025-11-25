Frau ist so krank, dass sie nicht aufstehen kann: Was Katze für sie vorbereitet, lässt Herzen schneller schlagen
Los Angeles - Katzen sind egoistische Eigenbrödler, die Menschen nur ausnutzen? Von wegen! Eine Samtpfote aus Kalifornien ist das beste Beispiel dafür, dass die Vierbeiner sich auch um ihre Liebsten sorgen - zumindest auf ihre Weise.
Katzenbesitzerin Gretta aus Los Angeles ging es alles andere als gut. Eine Krankheit hatte sie erwischt und fesselte sie seit drei Tagen ans Bett.
Die US-Amerikanerin, die mit zwei Katzen zusammenwohnt, hatte zudem tagelang nichts gegessen, da ihr Leiden ihr den Appetit geraubt hatte.
Offenbar blieb dies auch ihrer Katze nicht verborgen, die sich daraufhin rührend, um ihre Halterin zu kümmern begann. "Als ich nach einem Nickerchen aufwachte, fand ich etwas Trockenfutter auf meinem Bett", schreibt Gretta zu einem TikTok-Video, das die süße Aktion ihrer weißen Samtpfote dokumentiert.
"Meine Katze hatte wohl Angst, ich könnte Hunger haben", schlussfolgert die Katzenmama. Im Clip sitzt der Stubentiger vor Grettas Bett und blickt die kranke Frau erwartungsvoll an.
Glaubt man einem Folge-Video, hat die US-Amerikanerin tatsächlich von der milden Gabe ihrer Katze gekostet: "Gestern brachte sie mir schon mal Futter, das schmeckte komisch", schreibt sie in einem neueren Beitrag. Was am nächsten Morgen geschah, musste ebenfalls auf TikTok geteilt werden.
Katze kümmert sich rührend um kranke Besitzerin
Samtpfote bringt Ekel-Snack vorbei
Das Kätzchen war erneut zur Krankenpflegerin mutiert und hatte Gretta ein "Geschenk" gemacht. Dieses Mal ließ sich die US-Amerikanerin allerdings nicht zum Probieren verleiten - es handelte sich nämlich um ein winziges, totes Mäusebaby. "Was soll ich nur tun?", fragt Gretta ihre Follower verunsichert.
Während die meisten Zuschauer über das neue Snack-Angebot entsetzt sind, sind sich andere User sicher, dass die Katze nur sicherstellen will, dass ihre Besitzerin wieder zu Kräften kommt. "Eine Katze, die ihr Futter teilt? Sie liebt dich!", meint eine Nutzerin begeistert.
Auch wenn Gretta die tote Maus nicht verspeist hat, geht es ihr bei so viel tierischer Fürsorge mittlerweile schon besser. Und ihre Katze? Die scheint verstanden zu haben, dass es nun Zeit für etwas Bewegung ist und brachte der US-Amerikanerin zuletzt noch ihr Lieblingsspielzeug vorbei.
"Sie ist die beste Katze der Welt", schreibt Gretta verliebt in einem weiteren TikTok-Beitrag.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/gretta_zou