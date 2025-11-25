Frau ist so krank, dass sie nicht aufstehen kann: Was Katze für sie vorbereitet, lässt Herzen schneller schlagen

Los Angeles - Katzen sind egoistische Eigenbrödler, die Menschen nur ausnutzen? Von wegen! Eine Samtpfote aus Kalifornien ist das beste Beispiel dafür, dass die Vierbeiner sich auch um ihre Liebsten sorgen - zumindest auf ihre Weise.

Die Katze einer US-Amerikanerin kümmerte sich rührend um ihre Besitzerin, als diese krank im Bett lag. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/gretta_zou

Katzenbesitzerin Gretta aus Los Angeles ging es alles andere als gut. Eine Krankheit hatte sie erwischt und fesselte sie seit drei Tagen ans Bett.

Die US-Amerikanerin, die mit zwei Katzen zusammenwohnt, hatte zudem tagelang nichts gegessen, da ihr Leiden ihr den Appetit geraubt hatte.

Offenbar blieb dies auch ihrer Katze nicht verborgen, die sich daraufhin rührend, um ihre Halterin zu kümmern begann. "Als ich nach einem Nickerchen aufwachte, fand ich etwas Trockenfutter auf meinem Bett", schreibt Gretta zu einem TikTok-Video, das die süße Aktion ihrer weißen Samtpfote dokumentiert.

"Meine Katze hatte wohl Angst, ich könnte Hunger haben", schlussfolgert die Katzenmama. Im Clip sitzt der Stubentiger vor Grettas Bett und blickt die kranke Frau erwartungsvoll an.

Glaubt man einem Folge-Video, hat die US-Amerikanerin tatsächlich von der milden Gabe ihrer Katze gekostet: "Gestern brachte sie mir schon mal Futter, das schmeckte komisch", schreibt sie in einem neueren Beitrag. Was am nächsten Morgen geschah, musste ebenfalls auf TikTok geteilt werden.