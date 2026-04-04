"Haben dich Hope genannt": Süße Katze kämpft im Tierheim ums Überleben

Delitzsch - Tierheim-Geschichten handeln nicht immer von der Suche nach dem Für-Immer-Zuhause. Immer wieder erleben Helfer traurige Momente, in denen sie um ihre Schützlinge hoffen müssen. So aktuell im Tierheim Delitzsch, wo eine hübsche Katzendame um ihr Überleben kämpft.

Im Tierheim in Delitzsch kämpft aktuell Katzen-Dame Hope ums Überleben. Die Tierhelfer vermuten, dass sie vergiftet wurde. © Montage: Screenshots/facebook.com/tierheim.delitzsch

Die arme Samtpfote sei am Freitag vor dem Kaufland in Delitzsch entdeckt worden. "Mehr tot als lebendig", wie die Tier-Freunde auf Facebook mitteilen. Ein aufmerksamer Passant habe sie auf der Straße liegend gefunden und sie anschließend ins Tierheim gebracht.

Dort angekommen erhielt die kleine Kämpferin zunächst einen Namen: "Wir haben dich Hope genannt." Die Helfer stellten fest, dass sie gechipt ist und offenbar im Juni 2015 zur Welt kam. Gleichzeitig ergab sich ein grausamer Verdacht: Hope wurde offenbar vergiftet, möglicherweise durch alpha-Chloralose. "Ein Gift, das Tiere innerlich erfrieren lässt", heißt es vonseiten des Tierheims.

Laut einem Beitrag der Website "vetline.de" aus dem Jahr 2022 wird das Gift als Schädlingsbekämpfungsmittel sowohl gegen Nagetiere als auch Vögel eingesetzt und ist in Köderform im Handel erhältlich. Der Tierklinik Bielefeld zufolge wirkt der Stoff narkotisierend, verlangsamt den Stoffwechsel und beeinträchtigt die Temperaturregulierung. "Die Tiere schlafen ein und erfrieren."

Dabei stellt alpha-Chloralose auch eine Gefahr für Haustiere dar. Eine tödliche Dosis für eine Katze könne bereits im Mageninhalt einer vergifteten Maus enthalten sein. Der Bund praktizierender Tierärzte und die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz warnten bereits vor dem Stoff.