Katze mit Panzertape umwickelt, sechs weitere Tiere sind tot! Wer ist der Tierquäler?

Montabaur - Eine Katze überlebte, sechs weitere Tiere sind tot: Die Polizei in Rheinland-Pfalz ermittelt in einem krassen Fall von Tierquälerei und sucht Zeugen.

Die misshandelte Katze befand sich in einer Mülltonne, wie die Polizeidirektion Montabaur am heutigen Donnerstag weiter mitteilte.

Bereits am zurückliegenden Dienstag wurde in der Westerwald-Stadt Montabaur im Bereich der Judengasse eine schreckliche Entdeckung gemacht: eine lebende, ausgewachsene Katze, deren Kopf mit Panzertape umwickelt war.

Die Polizei in Montabaur ermittelt wegen eines krassen Falls von Tierquälerei und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa

Bei ihren Ermittlungen arbeitet die Kripo mit dem Veterinäramt der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises zusammen.

Durch diese Behörde sei auch eine Untersuchung der Tiere angeordnet worden, "um die Todesursache festzustellen und weitere Hinweise zu erlangen", wie ein Polizeisprecher erklärte. Das Ergebnis dieser Untersuchung stehe aber noch aus.

Zudem sucht die Kripo Montabaur nach Zeugen, die Hinweise geben können. Konkret fragen die Ermittler, wer in der Zeit von Montag bis Dienstag in der Judengasse in Montabaur oder um diese herum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Fund der misshandelten Katze und der toten Tiere in Zusammenhang stehen könnten.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0260292260 entgegen.