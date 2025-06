Katze Mosia hat einen letzten Wunsch: Sie will nicht im Tierheim sterben - Findet sie ihr Glück?

Hamburg - Gibt es noch ein Happy End für sie? Katze Mosia lebt seit einigen Monaten im Tierheim in Hamburg . Sterben will die Fellnase dort aber nicht.

Katze Mosia aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause, in dem sie ihre letzten Tage verbringen kann. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die knapp 17 Jahre alte Katzendame kam am 29. November des vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt - leider ist es schon ihr zweiter Aufenthalt dort.

Ihre Pfleger beschreiben die Samtpfote als Artgenossin mit viel Charakter und noch mehr Charme. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist sie noch recht flott unterwegs und erkundet gerne neugierig ihre Umgebung.

Zwar hat Mosia mit einigen gesundheitlichen Problemen - unter anderem Taubheit - zu kämpfen, davon lässt sie sich aber nicht aufhalten. Im Gegenteil: Sie ist aufgeweckt und weiß genau, was sie will und was nicht.

Zu Letzterem zählt auf jeden Fall, ihr Reich mit anderen Katzen zu teilen: Mosia ist eine absolute Einzelprinzessin. Auch bei Menschen ist die Vierbeinerin eher zurückhaltend und lässt sich nicht so gerne anfassen.