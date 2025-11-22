Katze ganz alleine gefunden: Findet Jelly ihr Happy End?

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Jelly kam als Fundtier ins Münchner Tierheim . Hier hofft sie nun, ein Zuhause bei liebevollen Menschen zu finden.

Katze Jelly sucht ein neues Zuhause. Bekommt sie eine zweite Chance? © Bildmontage: Tierheim München (2)

Sie wurde ungefähr 2024 geboren. Jelly mag keine Kinder und braucht ein ruhiges Zuhause.

Auch mit anderen Katzen ist sie unverträglich und möchte als Einzelprinzessin gehalten leben. Bei der Haltung in einer Wohnung sollte ihr ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen.

Jelly ist zunächst etwas ängstlich. Wenn man ihr Zeit gibt, wird sie zutraulich und ist dann verschmust und verspielt, berichten ihre Pfleger im Tierheim.

Dazu bringt die Samtpfote eine Portion Temperament mit: Jelly zeigt, zeigt deutlich, wenn ihr etwas nicht passt. Sie sucht daher Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Katzen haben. In ihrem künftigen Zuhause sollte es klare Regeln geben. Außerdem muss Jelly ausreichend beschäftigt und ausgelastet werden, damit sie ein glückliches Leben führen kann.

Möchtest Du Jelly kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Tierheim und vereinbare einen Termin zum Besuch im Katzenhaus.