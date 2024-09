Minka sucht ein neues Zuhause: Wer möchte sich um die Samtpfote kümmern?

Delitzsch - Große Augen, hübsches Fell und ein süßer weißer Latz, so präsentiert sich aktuell Katzendame Minka auf der Facebook-Seite des Tierheims Delitzsch. Die kleine Samtpfote ist derzeit auf der Suche nach ihrem Für-Immer-Zuhause.

Ein Versuch, ein neues Zuhause zu finden, wurde bereits unternommen. Leider sorgten Minkas gesundheitliche Probleme damals dafür, dass sie doch wieder abgegeben wurde. Der Stubentiger leidet an Polypen im Ohr.

Auf die Gründe für Minkas Einzug in die Einrichtung gehen die Tierpfleger nicht ein. Viel mehr wolle die sieben Jahre junge Dame diesen Teil nun hinter sich lassen und deshalb freue sie sich auch darüber, dass sich im Heim bereits sehr gut um sie und ihre Kinder gekümmert wurde.

Die Katzendame war zuletzt aufgrund von gesundheitlichen Problemen ins Tierheim zurückgekommen. Inzwischen geht es ihr jedoch wieder besser. © Screenshot/facebook.com/tierheim.delitzsch

Zurück in der Einrichtung wurde Minka operiert und die Polypen wurden entfernt. Auch ihre Ernährung wurde umgestellt. Sie bekommt Monoproteinfutter, was der Kleinen offenbar gut bekommt. Einzige Herausforderung: Das Futter ihrer Mitbewohner ist tabu. Wachsamkeit ist also gefordert.

Interessenten sollten sich also bewusst sein, dass Minka etwas mehr kosten könnte als manch andere Katzen. Die Fürsorge gibt sie jedoch mit viel Liebe und Zuneigung doppelt und dreifach wieder zurück.

Ihr würdet Minka gern kennenlernen? Dann meldet Euch am besten via Facebook beim Tierheim Delitzsch.