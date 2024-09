Süße Katze zum dritten Mal im Tierheim: Wird für Confetti jetzt alles gut?

Im Tierheim vermutet man, dass sie in der Zeit vor ihrer ersten Aufnahme in der "Wau-Mau-Insel" wohl schlechte Erfahrungen gesammelt hat, die diese Abwehrreaktionen hervorrufen.

So habe es Confetti überhaupt nicht gerne, wenn man ihr zu dicht auf die Pelle rückt. Das würde sie dann auch sehr deutlich durch Fauchen mitteilen.

Woran das liegt? Das versuchen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims nun zu erklären. In ihrer Zeit in der "Wau-Mau-Insel" sei sie zwar unauffällig und gut zu handhaben gewesen, eine Eigenart sei aber aufgefallen.

Die etwa drei Jahre alte Katzendame kam vor etwas mehr als einem Jahr in das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel.

Confetti braucht ihre Rückzugsmöglichkeiten. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Jetzt hofft man im Tierheim also, für Confetti doch noch Menschen zu finden, die mit ihr umzugehen wissen. Deshalb soll sie auch nur noch an einen Haushalt abgegeben werden, in dem möglichst keine Kinder leben und man bereits Erfahrung im Umgang mit Katzen hat.

Außerdem benötige ihr neues Zuhause genügend Platz, sodass Confetti ihre Ausweichmöglichkeiten hat und sich nicht bedrängt fühlen muss.

Da sie überdies keine reine Wohnungskatze und gerne auch mal draußen unterwegs ist, sollte ihre neue Bleibe in einer ländlichen Umgebung fern von Straßen- und Schienenverkehr liegen.

Interessenten können sich gerne mit der "Wau-Mau-Insel" in Verbindung setzen.

Das geht am besten über das Kontaktformular oder telefonisch montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0561/8615680.