Todkrankes Katzenbaby der Mutter entrissen, jetzt greifen Tierschützer ein

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Malou wurde viel zu früh von ihrer Mutter getrennt und dann total vernachlässigt. Jetzt kämpfen die Tierschützer der "Babyklappe" um das Leben der Kleinen.

Von Marc Thomé

Dipperz - Die Tierschützer des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz haben einen ganz süßen Neuzugang, dem es leider ganz schlecht geht.

Massiv unterernährt, todkrank und mit gebrochenem Schwänzchen kam Malou bei den Tierschützern der "Babyklappe" an.
Massiv unterernährt, todkrank und mit gebrochenem Schwänzchen kam Malou bei den Tierschützern der "Babyklappe" an.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Malou heißt die Kleine, die kürzlich noch im Babyalter - höchstens fünf oder sechs Wochen alt - zur "Babyklappe" gebracht wurde. Gerade mal 450 Gramm wog das Kätzchen, war also stark unterernährt. Dennoch waren die Tierschützer froh, dass Malou in ihre Obhut kam. Jetzt sollte sie so richtig aufgepäppelt werden.

Zunächst stellte der Tierarzt allerdings beim Check fest, dass das Kitten den Schwanz gebrochen hatte. "Wie lange sie mit diesen Schmerzen leben musste, wissen wir nicht", sagt Anke, die Vereinsvorsitzende im Gespräch mit TAG24.

Dann kam es noch schlimmer. Denn Malou fresse zwar, nehme aber trotz ihrer Unterernährung weiter ab. Nach einer wahren Odyssee von Tierklinik zu Tierklinik dann die Diagnose: Das Kitten leidet an einem massiven Giardienbefall. "Sie befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand", macht Anke klar. "Jeder Tag ist jetzt ein Kampf."

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Und was die Tierschützerin am meisten ärgert: Malou wurde massiv vernachlässigt. "Eigentlich sollte ein Katzenbaby in diesem Alter noch bei seiner Mutter und seinen Geschwistern sein", sagt Anke. Es gebe eben Menschen, denen sei das Leben von Tieren völlig egal. Da gehe es nur ums Geld.

Malou wurde schwer vernachlässigt und viel zu früh von ihrer Mutter getrennt.
Malou wurde schwer vernachlässigt und viel zu früh von ihrer Mutter getrennt.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.
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Tierschützerin Anke empört: "Solche Zustände dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben!"

Jetzt versuchen Anke und die Tierschützer der "Babyklappe" alles, um die Kleine am Leben zu erhalten.
Jetzt versuchen Anke und die Tierschützer der "Babyklappe" alles, um die Kleine am Leben zu erhalten.  © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Ob die Mutter ausgebeutet wird, ob Kitten krank, verletzt oder dem Tod näher als dem Leben sind: All das spielt für solche Menschen keine Rolle", regt sich Anke auf. "Solche Zustände dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben!"

Aber jetzt heißt erst einmal, Malou zu retten. "Während andere mit Tieren Geld verdienen, kämpfen wir nun um das Leben dieser kleinen Maus", sagt Anke. "Bitte drückt Malou ganz fest die Daumen."

Dabei freuen sie und ihr Verein sich wirklich über jede Art von Unterstützung. "Wenn ihr gerade nicht spenden könnt, helft uns bitte mit etwas, das nichts kostet", sagt Anke, und: "Teilt Malous Geschichte. Vielleicht erreicht sie genau den Menschen, der sich beim nächsten Mal gegen den Kauf eines viel zu jungen Kätzchens entscheidet".

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Spenden könnte Ihr darüber hinaus gerne auf das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal-Überweisung.

Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.
Der Verein "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." kümmert sich um notleidende kleine Hunde und Katzen, die sonst keine Chance hätten.  © Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.
Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".
Anke Hofmann ist die erste Vorsitzende des Vereins und steckt all ihre Energie in das Wohl ihrer "Notfellchen".  © privat

Oder habt Ihr noch Fragen an Anke, möchtet einfach gerne mal mit ihr reden? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144) oder per WhatsApp zur Verfügung. "Und jedes liebe Wort hilft uns, weiterzumachen", sagt sie.

Weitere Informationen erhaltet Ihr zudem auf der Webseite des Vereins.

Titelfoto: Bild-Montage: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

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