Todkrankes Katzenbaby der Mutter entrissen, jetzt greifen Tierschützer ein

Dipperz - Die Tierschützer des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im hessischen Dipperz haben einen ganz süßen Neuzugang, dem es leider ganz schlecht geht.

Massiv unterernährt, todkrank und mit gebrochenem Schwänzchen kam Malou bei den Tierschützern der "Babyklappe" an. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

Malou heißt die Kleine, die kürzlich noch im Babyalter - höchstens fünf oder sechs Wochen alt - zur "Babyklappe" gebracht wurde. Gerade mal 450 Gramm wog das Kätzchen, war also stark unterernährt. Dennoch waren die Tierschützer froh, dass Malou in ihre Obhut kam. Jetzt sollte sie so richtig aufgepäppelt werden.

Zunächst stellte der Tierarzt allerdings beim Check fest, dass das Kitten den Schwanz gebrochen hatte. "Wie lange sie mit diesen Schmerzen leben musste, wissen wir nicht", sagt Anke, die Vereinsvorsitzende im Gespräch mit TAG24.

Dann kam es noch schlimmer. Denn Malou fresse zwar, nehme aber trotz ihrer Unterernährung weiter ab. Nach einer wahren Odyssee von Tierklinik zu Tierklinik dann die Diagnose: Das Kitten leidet an einem massiven Giardienbefall. "Sie befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand", macht Anke klar. "Jeder Tag ist jetzt ein Kampf."

Und was die Tierschützerin am meisten ärgert: Malou wurde massiv vernachlässigt. "Eigentlich sollte ein Katzenbaby in diesem Alter noch bei seiner Mutter und seinen Geschwistern sein", sagt Anke. Es gebe eben Menschen, denen sei das Leben von Tieren völlig egal. Da gehe es nur ums Geld.