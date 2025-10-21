Trauer in Tierklinik: Baby-Katze verliert tagelangen Kampf um ihr Leben

Dipperz - Traurige Nachrichten aus dem Verein "Babyklappe für Hilfe suchende und verwaiste Welpen und Kitten e. V." im osthessischen Dipperz: Die schwer kranke Babykatze hat den tagelangen Kampf um ihr Leben verloren.

Die kleine Katze hatte zwischenzeitlich sogar aus der Klinik entlassen werden können. Doch dann verschlechterte sich ihr Zustand in kurzer Zeit. © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.

"Sie hat es leider nicht geschafft", sagt Anke Hofmann, die erste Vorsitzende des Vereins, im Gespräch mit TAG24. Dabei sah zunächst alles so gut aus. Die Kleine war nach einem positiven Test auf die sogenannte Katzenseuche Parvo in die Tierklinik in Egelsbach gekommen.

Dort fielen die Tests dann aber negativ aus. Dem geschwächten Kätzchen ging es langsam wieder besser und es durfte schließlich nach Hause. Doch dann das: "Nachdem unsere Kleinste am Donnerstag stabil entlassen werden konnte, verschlechterte sich ihr Zustand am Freitag bedauerlicherweise wieder so sehr, dass sie Samstag wieder stationär in der Klinik aufgenommen wurde", berichtet Anke.

Zwar sei es zunächst noch gelungen, das Kitten zu stabilisieren, doch nur für kurze Dauer. Die Kleine litt unter schwerem Durchfall und konnte keine Milch mehr aufnehmen, sodass sie letztlich völlig entkräftet starb.

Ein Schock auch für Anke und ein Rückschlag bei ihren Bemühungen, notleidenden Tieren zu helfen. Denn obwohl die Babykatze nicht zu retten war, fielen für sie dennoch Kosten in Höhe von 1500 Euro an - sehr viel Geld für den auf Spenden angewiesenen Verein.

Deshalb hofft Anke auch weiterhin auf die Unterstützung aller Tierfreundinnen und Tierfreunde. Wenn Ihr Anke gerne helfen möchtet, so könnt Ihr per PayPal oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 spenden.