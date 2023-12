Renitentes Känguru flüchtet aus Zoo und ist drei Tage auf der Flucht: Dann gibt es Stress

Oshawa (Kanada) - Ein aufgebrachtes Känguru sorgte in Kanada für reichlich Stress. Das Beuteltier entkam bei winterlichen Temperaturen und war tagelang auf der Flucht. Bei seiner "Verhaftung" schlug es einen Polizisten ins Gesicht.

Die Känguru-Dame sieht so unschuldig aus ... © X/DPRS

Ein Spezialtransport war vergangene Woche auf den Weg in den kanadischen Bundesstaat Quebec.

Mit an Bord: ein vier Jahre altes Känguru, das in Gefangenschaft groß geworden ist. Eigentlich sollte die Känguru-Dame in ihr neues Gehege ziehen, doch das Tier hatte wohl ganz andere Pläne.

Bei einer Rast im Zoo von Oshawa (Großraum Toronto) nutzte das Beuteltier seine Chance: Mit gewagten einem Sprung aus der Transportbox entkam es seinen Pflegern und hoppelte davon.

Was folgte, war eine viertägige Suche nach dem flüchtigen Tier, berichtet CTV. Anwohner und Polizei nahmen die Verfolgung auf. Ein Mann rannte dem Tier gar mit einem Kescher hinterher, wurde aber abgehängt. Später tauchte das Tier auf dem Highway auf und entkam abermals.

Trotz weiterer Sichtungen, war das Känguru zunächst nicht zu greifen.