Schock-Bericht: Deswegen werden jedes Jahr Millionen Esel getötet!

Nariobi - Der Handel mit Esel-Haut boomt. Die Nachfrage ist hoch, vor allem in China. Deswegen werden rund um den Globus jedes Jahr Millionen der Unpaarhufer getötet und gehäutet. Opfer sind nicht nur die Esel, sondern insbesondere auch afrikanische Bauern, deren Nutztiere gestohlen und hingerichtet werden.

Jährlich werden wohl rund 5,9 Millionen Esel wegen ihrer Haut getötet. (Symbolfoto) © dpa/Welttierschutzgesellschaft e.V.

Ein neuer Bericht des Donkey Sanctuary - eine internationale Tierschutzorganisation, die sich seit 2017 gegen den Handel von Esel-Haut einsetzt - spricht von erschreckenden Zahlen. Demnach werden jährlich fast sechs Millionen Esel für die Herstellung von vermeintlicher Medizin umgebracht. Tendenz steigend.

Aus dem Kollagen in der Haut der Esel wird "Ejiao" hergestellt, ein traditionelles chinesisches Heilmittel. In dem Ostasiatischen Land glauben viele an gesundheitsfördernde und jugenderhaltende Eigenschaften der "Medizin".



Doch da es im selbsternannten Reich der Mitte keine gesunde Esel-Population mehr gibt, wird die Nachfrage auf andere Weise gedeckt. Die Häute werden vor allem aus Afrika importiert.

"Die Schlachtmethoden sind oft unreguliert, unmenschlich und unhygienisch und viele Esel sterben auf dem Weg zu den Schlachthöfen", berichtet das Donkey Sanctuary. "Gemeinden, die auf ihre Esel angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, wachen auf und müssen feststellen, dass ihre Esel in der Nacht gestohlen, geschlachtet und gehäutet wurden."