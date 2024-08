Serengeti-Park sucht Namen für entflohenes Känguru

Hodenhagen - Für das seit Ende Juli entlaufene und jetzt im Serengeti-Park in Hodenhagen untergebrachte Känguru soll im Internet ein Name gesucht werden. In sozialen Medien solle "ausgelotet" und abgestimmt werden, welchen Namen das herrenlose Tier tragen werde, sagte Parkinhaber Fabrizio Sepe der Deutschen Presse-Agentur.