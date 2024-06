Besitzer geben Hunde im Tierheim ab: Was Sweety und Budget dann widerfährt, ist herzzerreißend

Budget ist einer der beiden Hunde, der einfach im Tierheim Hattersheim zurückgelassen wurde. © Facebook/Tierheim Hattersheim

In einem emotionalen Facebook-Post wandte sich das Tierheim im hessischen Hattersheim am vergangenen Samstag an seine Community. In diesem stellten sie die beiden Vierbeiner vor, die am 23. April bei ihnen abgegeben wurden. Schon damals gestaltete sich die Inobhutnahme als eine wahre "Holla-di-Hopp-Aktion", wie es ein Tierheim-Sprecher formulierte.

Aufgrund eines angeblichen familiären Notfalles sollten die Tiere schnellstmöglich untergebracht werden. Doch nicht nur die Helfer, die sich hierfür wohlwollend bereit erklärten, sondern allen voran Sweety und Budget wurden von den Besitzern auf herzzerreißende Art und Weise enttäuscht.

Denn bis zum heutigen Tag wurden die Fellnasen weder wieder abgeholt, noch konnte in irgendeiner Form Kontakt zu den Haltern aufgenommen werden. Da das Hattersheimer Tierheim eigenen Angaben nach bereits vergeblich alle Hebel in Bewegung setzte, um erneut Kontakt herzustellen, sollte nun der Netz-Aufruf Früchte tragen.

Während Sweety und Budget sich als äußerst liebenswerte Hunde zeigten, kann davon bei ihren Besitzern - die sich offensichtlich der beiden Vierbeiner entledigen wollten - scheinbar nicht die Rede sein.

In den Kommentaren zum bereits über 1700 Mal geteilten Beitrag, kamen aber noch viele weitere Aspekte zum Vorschein.