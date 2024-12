Diese niedlichen Tiergeschichten sorgten 2024 für Glücksgefühle!

Sachsen-Anhalt - Im Jahr 2024 gab es wieder einige Tiergeschichten in Sachsen-Anhalt, die die Herzen der Menschen erwärmten. TAG24 hat für Euch die niedlichsten zusammengefasst.

Zu Beginn von 2024 gab es im Magdeburger Zoo lautstarke Neuzugänge : zwei rote und ein schwarz-weißer Vari oder sogenannte Waldgeister. Sie kommen ursprünglich aus Zoos in Frankreich, Italien und Israel und sind richtige Schreihälse.

Essen und Klettern zählen zu seinen Hobbys. Die lebensfrohe Samtpfote hat bei ihrer Pflegemama bereits so einiges gelernt und lässt sich trotz ihres Handicaps nicht daran hindern, die große Katzenwelt zu erkunden.

Das Katzenkind Stevie wurde in seiner kurzen Zeit auf der Erde auf eine große Probe gestellt. Wie sein Namensvetter, der Sänger Stevie Wonder, ist der kleine Kater blind .

Augenlose Katze Stevie Wonder

Im Tierheim Stendal orakelte zur EM Hund Charly. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/tierheimstendal

Schäferhund Charly orakelt die EM

Im Stendaler Tierheim wurde ein tierischer Bewohner zum Orakel. Charly durfte für das erste Spiel der deutschen Fußballmannschaft in der EM orakeln - und tippte prompt richtig!

Für die Fußball-Europameisterschaft durften auch die anderen Vierbeiner abstimmen, wer den Sieg nach Hause mitnimmt.

Katzenbaby wünscht sich ein neues Zuhause: Luki hat dieses witzige Hobby

Der kleine Luki hat in seiner frühen Lebenszeit schon einiges erlebt. Mit einem gebrochenen Vorderbein kam er damals in das Tierheim in der Altmark. Dieser Bruch verheilte aber schnell und nun ist der Wirbelwind nicht mehr aufzuhalten!

Sein ulkiges Hobby: Er verfolgt seine Futter-Geber auch gerne mal aufs Klo oder sogar in die Dusche! Wenn ihm das nicht gelingt, macht er seinen Unmut vor der verschlossenen Tür lautstark bemerkbar.