Auto springt nicht an! Als der Fahrer in den Motor schaut, wird es herzzerreißend

Massapequa (New York) - Monatelang hatte sein SUV nur herumgestanden. Darum wunderte sich ein Autofahrer aus dem US-Staat New York nicht ganz so sehr, als sein Motor nicht ansprang. Doch als er kurz darauf mit einem Mechaniker einen Blick unter die Motorhaube warf, war das Staunen groß.

Sechs süße Eichhörnchen-Babys hatten ihr Nest unter der Motorhaube. © Collage: Screenshots/TikTok/@wildliferehab_kl

Sie sagte dem SUV-Fahrer, er solle die Jungen so schnell wie möglich in der Nähe des Platzes absetzen, an dem er in den vergangenen Wochen geparkt hatte.

Der Mann, der den ganzen Vorfall bis dahin fleißig gefilmt hatte, befolgte Strachers Anweisungen. Dann legte er sich mit seiner Kamera auf die Lauer, um die mögliche Wiedervereinigung zu filmen.

Auch Stracher sah sich das herzzerreißende Schauspiel an: In Rekordgeschwindigkeit packte sich die Eichhörnchen-Mama ein Junges nach dem anderen, um es schnellstmöglich in ihr neues Nest zu tragen. Schon bald war das Happy End im neuen "Zuhause" perfekt.

"Sie rannte sofort weg", sagte die Wildtierexpertin diese Woche im Gespräch mit The Dodo. "Es war die schnellste Wiedervereinigung, die ich je gesehen habe!" Weiter erklärte sie: "Ich wünschte, die Leute würden verstehen, wie sehr diese Mütter ihre Babys zurückhaben wollen."

Seit der SUV-Fahrer einen Zusammenschnitt des Videos auf TikTok veröffentlicht hat, dürfte das vielen Menschen klar geworden sein. Denn bereits Zehntausende Klicks hat das Werk seit Ende März erhalten.