Frau kauft Schokoladen-Torte: Plötzlich schwebt ein "Besucher" in Lebensgefahr

Schokotorte: Wer mag sie nicht? (Symbolbild) © 123RF/studioaccendo

Die Freiwilligen von der Auffangstation "Nebraska Wildlife Rehab Inc." berichten bei Facebook von dem ungewöhnlichen Patienten.

Kurz vorm Valentinstag wurde die Opossum-Dame aufgenommen. Das Beuteltier war zuvor bei Immobilienmaklerin Kim Doggett eingebrochen und hatte eine ganze Schokoladenmousse-Torte vernascht, berichtet CNN.

Die erstaunte Hausbesitzerin schildert, wie sie auf der Veranda braune Pfotenabdrücke entdeckte. Als sie hineinging, fand sie das vollgefressene Opossum, hechelnd auf ihrem neuen beigen Sofa liegend. Vom Kuchen waren derweil nur noch Krümel übrig.

Zusammen mit Sohn Hayden versuchte Kim das Wildtier zu verscheuchen. Doch vergeblich. Die Beutelratte ließ sich nicht vertreiben, der Kuchen lag ihr wohl zu schwer im Magen. Dann erinnerten sich Mutter und Sohn, dass Schokolade für viele Tiere ein tödliches Gift ist, und wandten sich an eine Tierschutz-Hotline. Das kleine Opossum wurde abgeholt und in die Auffangstation gebracht.

"Es sieht so aus, als hätte sie großes Glück gehabt, auf frischer Tat ertappt worden zu sein", sagt die Chefin von Nebraska Wildlife Rehab zu CNN. "So konnte sie in unser Krankenhaus kommen und sich dort eine Krankheit diagnostizieren lassen, die bei Wildtieren tödlich enden kann."