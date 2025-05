Igel in Not: Stacheliges Leckermaul bleibt in Eisbecher stecken

Rüdesheim am Rhein - Ein sorglos in der Landschaft fallengelassener Eisbecher wurde einem Igel zum Verhängnis: Der stachelige Waldbewohner steckte mit seinem Kopf darin fest!

Fatale Situation: Mit seinem Kopf steckte ein Igel in einem Eisbecher fest! © Screenshot/Instagram/polizeiwesthessen

Zum Glück wurde eine vorbeifahrende Streife des Polizeipräsidiums Westhessen auf den in Not geratenen Igel bei Rüdesheim am Rhein aufmerksam.

"Ohne zu zögern, griff unsere Kollegin ein, befreite den kleinen Kerl vorsichtig und brachte ihn in Sicherheit 🧤❤️", heißt es weiter in einem Instagram-Eintrag vom Dienstag.

Dazu wurde ein Foto eingestellt, das eine Beamtin zeigt, die einen zur Kugel zusammengerollten Igel in der Hand hält.

Die Rettung sei "ein schönes Beispiel dafür, dass Polizeiarbeit nicht nur Menschen, sondern manchmal auch Tiere in Not erreicht".