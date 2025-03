"Kasimir der Pirat": Meerschweinchen macht seinem Namen alle Ehre

Verwegen: Kasimir trägt stets seine Augenklappe - wie ein waschechter Pirat! © Tierheim München

Wer Kasimir im Kleintierhaus des Tierheims besucht, erkennt den kleinen Piraten gut an seiner schwarzen "Augenklappe".

Das Glatthaar-Meerschweinchen wurde 2022 geboren und ist laut Vorbesitzer kastriert.

Mit allen Wasser gewaschen, kann er sowohl in Innen- als auch in Außenhaltung leben. Entscheidend ist, dass er in eine ausreichend große Gruppe von Artgenossen integriert wird und ein geräumiges Gehege zur Verfügung hat.

In artgerechter Haltung sollten ihm mindestens vier Quadratmeter zur Verfügung stehen. Außerdem sollte ihm so viel Freilauf wie möglich gewährt werden. "Tiere, die zu wenig oder gar keinen Auslauf bekommen, werden dick, kurzatmig und träge. Die Muskulatur verkümmert und die Lebenserwartung sinkt drastisch", erklärt der Münchner Tierschutz zur Meerschweinchen-Haltung.