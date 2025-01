Kaninchen im Wald ausgesetzt, doch zum Glück kommt ein Hund vorbei

Kirchen (Sieg) - Die Halter wollten sich ihrer Haustiere offenbar ohne großes Aufsehen entledigen: In einem Wald bei der Stadt Kirchen (Sieg) im Norden von Rheinland-Pfalz wurden zwei Kaninchen in einer Transportbox ausgesetzt!

Diese beiden Widderkaninchen wurden in einem Wald bei Kirchen-Herkersdorf im nördlichen Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ausgesetzt. © Polizei Rheinland-Pfalz

Die beiden Widderkaninchen hatten Glück, dass sie nicht von einem Fuchs, sondern von einem offensichtlich sehr gut erzogenen Hund entdeckt wurden, wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte.

Demnach war der Vierbeiner bereits am 16. Januar zusammen mit seiner Halterin in einem Waldgebiet bei Kirchen-Herkersdorf unterwegs. Dabei witterte er die Kaninchen und schlug an.

Von ihrem vierbeinigen Begleiter geführt entdeckte die Frau eine rot-weiße Transportbox aus Kunststoff für Kleintiere und darin die beiden verängstigten und verwahrlost wirkenden Kaninchen.

Mitsamt der Box wurden die zwei ausgesetzten Haustiere in eine Tierklinik im benachbarten Betzdorf gebracht. Dort wurden die Widderkaninchen versorgt und anschließend in die Obhut eines Tierschutzvereins übergeben.

Widderkaninchen gelten als eine besonders ruhige Kaninchenrasse. Ihr besonderes Merkmal sind die seitlich am Kopf herabhängenden Ohren.