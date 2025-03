Schnabel zugeschnürt! Vogel in misslicher Lage lässt sich nicht helfen

Der Graureiher wollte sich zunächst nicht aus seiner misslichen Lage befreien lassen, doch dem Zoo gelang es glücklicherweise doch noch. © Facebook/Wildvogelhilfe Leipzig

Die Ehrenamtlichen der Wildvogelhilfe Leipzig berichteten am Wochenende in den sozialen Netzwerken über den besorgniserregenden Zustand des Graureihers, der ihnen offenbar erstmals am vergangenen Donnerstag gemeldet worden war.

Das Tier wurde demnach in den letzten Tagen immer wieder im Bereich des Elsterflutbeckens zwischen Schleußiger Weg und Sachsenbrücke gesichtet.

Das Problem: Sein Schnabel war mit einem Stück Stoff verbunden und hinderte den Reiher so daran, zu fressen. Unklar ist, ob dies jemand mit Absicht gemacht hat oder der Vogel sich versehentlich darin verheddert hat.

Die Vogelschützer seien seit Donnerstag mehrfach vor Ort gewesen, um nach ihm zu sehen. Doch an Einfangen war nicht zu denken, dazu trat der Reiher immer viel zu schnell die Flucht an.

Besonders traurig: Er versuchte durchaus zu jagen, doch das schlug fehl, da er seine Beute nicht mit dem Schnabel hätte festhalten können.