Mischling wird nach vier Jahren plötzlich aus seinem Zuhause gerissen: Tierheim-Mitarbeiter sind geschockt

Kassel - Mischlingsrüde Otto ist ein wahrer Pechvogel! Aktuell sitzt der sechsjährige Hund im Tierheim Wau-Mau-Insel, dabei hatte er bis vor wenigen Tagen noch ein ganz normales Zuhause und war so glücklich, wie man nur sein konnte.

Otto hat nicht nur ein Problem mit seinem Verbleib im Tierheim, sondern auch eines mit seinen überschüssigen Kilos. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Vom Grund für seinen plötzlichen Umzug in die Obhut der Tierfreunde schilderte eine Sprecherin des Heims im nordhessischen Kassel. Denn der schwarz-weiße Rüde war keinesfalls verhaltensauffällig oder gar aggressiv.

Tatsächlich war er selbst nicht der Auslöser für den ungewollten Tapetenwechsel. Das Ehepaar, welches ihn vor rund vier Jahren von der Kasseler Pflegeeinrichtung adoptierte, wurde schwer krank. Den Rüden zusätzlich auch noch zu betreuen wurde somit unmöglich - ein wahres Desaster für Otto!

Denn der kastrierte Mischling konnte sich zumindest in der Kürze der Zeit noch so gar nicht damit abfinden, dass seine geliebten Menschen nicht mehr da sind und verweilt meist teilnahmslos in seiner neuen Unterkunft.

Für die Pfleger der Wau-Mau-Insel war der erste Anblick des Hundes im besten Alter aber nahezu ein Schock. Dass seine einstigen Besitzer sich nicht mehr in dem Umfang um ihn sorgen konnten, wie es für einen Hund seiner Art angemessen gewesen wäre, sieht man ihm deutlich an.

Mindestens neun bis zehn Kilogramm zu viel habe er laut der Sprecherin auf den Rippen. Dies könnte auf Dauer schädlich für Gelenke, Wohlbefinden aber auch wichtige Organe wie das Herz werden.