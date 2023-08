"Sprechender" Kater ruft Hund zurück ins Haus und begeistert Millionen

Noch steht er alleine da: Doch Kater Jinks sollte nicht umsonst nach seinem Hundefreund Dax gerufen haben. © Screenshot/TikTok/brittney.georgiana

Wenn der Hund nicht auf Herrchen oder Frauchen hören will, wird eben der Kater vorgeschickt. So geschehen in einem viral gegangenen Clip aus den Vereinigten Staaten, der tausendfach kommentiert und millionenfach angeklickt wurde.

In dem amüsanten TikTok-Video von Brittney Georgiana zu sehen: Ihr ziemlich selbstbewusster Kater Jinks, der sich an einer geöffneten Balkontür als echtes Sprachtalent beweisen durfte.

Die talentierte Fellnase ruft mehrfach nach Dax, dem Familienhund.

Das Kuriose dabei: Die Laute, die die pechschwarze Katze von sich gibt, klingen fast wie die eines Menschen, ein "Doggo" ("Hund") und "Come on" ("komm schon") sind bei genauem Hinhören tatsächlich auf den Videoaufnahmen zu vernehmen.