Stau auf der Eisstraße! Wie dieser höfliche Pinguin reagiert, lässt alle Herzen schmelzen

Antarktis - Überall, wo Verkehr herrscht, muss artig gewartet werden! Diese einfache Regel gilt offenbar selbst in den abgelegensten Gegenden der Welt, wie die nachfolgende lustige Tiergeschichte von der antarktischen Halbinsel beweist.

Das dick eingepackte Pärchen stand dem Vogel bei frostigen Temperaturen offenkundig im Weg, als dieser seine Route fortsetzen wollte. Dessen Reaktion auf die unerwartete Straßensperre? Erstklassig und an Höflichkeit kaum zu überbieten!

Nach Informationen von " The Daily Guardian " sollen die beiden Antarktis-Gäste den tierischen Verkehrsteilnehmer zunächst gar nicht bemerkt haben.

Endlich! Nachdem die "Eisstraße" frei war, konnte sich der wartende Pinguin mit seinen Artgenossen vereinen. © Screenshot/Instagram/ciera.ybarra

Für ein eiliges "Drängeln" hatte der kleine Vogel schlicht zu gute Manieren und so entschied er sich dazu, seine menschlichen "Besucher", die sich auf einer Expedition befanden, gar nicht erst zu hetzen.

Regelrecht von der süßen Reaktion des Pinguins entzückt, traten die Gäste dann aber schnell zur Seite und ließen dem Tier - wie es sich in der wilden Antarktis selbstverständlich gehört - den Vortritt.

Dann tapste er auch schon schnurstracks in Richtung seiner Artgenossen, die ihn bereits liebevoll erwarteten, wie ein ihm entgegenlaufender Vogel fast symbolisch zur Schau stellte.

Die millionenfach geklickten Aufnahmen wurden mit dem Text "Wer hätte gedacht, dass Pinguine so höflich sind?" versehen. Diese Frage beschäftigte daraufhin unzählige User in den sozialen Medien, die sich in ihrer Beurteilung über die freundliche Art des Vogels allesamt einig waren, jedoch nicht über das Verhalten des Pärchens, das von manchen neben Verständnis auch Kritik erntete.