Ungewöhnliche Vermissten-Meldung: Besitzerin sucht ihr Stinktier

Wien - Wenn Besitzer ihre Haustiere als vermisst melden, handelt es sich dabei meist um Hunde, Katzen oder auch Nager. Auf Facebook sucht eine Frau jedoch ihr Stinktier.

Stinktier "Puck" wird in Wien schmerzlich von seiner Familie vermisst. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Angie Kadnar (2)

"Unser Stinktier Puck wird vermisst - wir machen uns große Sorgen und hoffen auf Ihre Hilfe", heißt es in dem Beitrag, der am Dienstag auf Facebook veröffentlicht wurde.

Zuletzt sei das Wildtier am Sonntagabend, den 26. Oktober, an der Kaisermühlenstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk gesehen worden.

Wie die Besitzerin mitteilte, sei ihr schwarz-weißes Haustier gechipt und in der Heimtierdatenbank registriert.

Stinktiere halten Winterruhe, aber keinen Winterschlaf. Demnach könnte es sein, dass sich "Puck" in einem geschützten Eck oder einer höhlenartigen, engen Stelle versteckt hat.

Menschen, die in Wien in der Nähe der Kaisermühlenstraße wohnen, sollten daher mal einen Blick in ihren Garten, den Schuppen oder in die Garage werfen.

Denkbar sei auch ein Aufenthalt im Holzstapel oder unter der Terrasse, schreibt die Wienerin in ihrem Post.