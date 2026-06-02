Wer denkt, dass hier nur kleine Stöckchen fotografiert wurden, wird gleich große Augen machen
Niederlande - Die Wahrheit über dieses Stöckchen-Foto dürfte für Schreie sorgen - bei den einen vor Begeisterung, bei anderen wiederum vor Ekel: Ein Naturfreund aus den Niederlanden hat auf seiner Instagram-Seite über eine Tierart aufgeklärt, die ihre Tarnung mehr als ernst nimmt.
Beim ersten Blick auf das Video von Bart Coppens könnte man meinen, der Niederländer hat mehrere Ästchen in etwa gleich große Teile gebrochen und auf einem Handtuch platziert. Diese Annahme ändert sich allerdings sofort, als sich auf der blauen Unterlage ein paar der vermeintlichen Holzstücke zu regen beginnen.
Natur-Influencer Bart wusste ganz genau, welchen Effekt es haben wird, wenn er den Nachtfalter mit dem mystisch anmutenden Namen "Mondvogel" oder auch "Mondfleck" inmitten der Stöcklein aufnimmt.
Die Ähnlichkeit, die die Phalera bucephala im Erwachsenenalter mit einem abgebrochenen Stock hat, ist verblüffend!
Solange sich die Falter, die aus der Familie der Zahnspinner stammen, nicht bewegen, kann man nur schwer zwischen Insekt und Holzstück unterscheiden. Zu Recht fragt da Naturfreund Bart auf Instagram seine Follower: "Die beste Tarnung aller Zeiten?"
Nachtfalter ist absoluter Tarn-Profi
Der clevere Falter, der eine Flügelspannweite von 4,5 bis 6,5 Zentimetern aufweist, ist über ganz Europa bis in die Türkei und zum Kaukasus verbreitet. Somit kann man das Insekt auch in Deutschland bewundern - sofern man es denn sieht.
Der Mondvogel tarnt sich laut NABU nämlich derart perfekt, dass erwachsene Falter nur sehr selten entdeckt werden. Nur aufgrund der Anzahl ihrer auffällig schwarz-gelben Raupen weiß man, dass die Art häufig vorkommt.
Insekten-Influencer Bart Coppens scheint den Zahnspinner regelrecht zu züchten. Dies könnte man zumindest bei seinen Aufnahmen denken, bei denen er mit den Faltern wortwörtlich alle Hände voll hat.
Berührungsängste hat der junge Mann offenbar keine: Auf seinem Instagramprofil krabbeln ihm Insekten teilweise sogar durchs Gesicht. Er selbst bezeichnet sich als Entomologen - also als Zoologen, der sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von Insekten befasst.
Auf Social Media leistet er mit seiner Leidenschaft eine ziemlich virale Aufklärungsarbeit, die wohl nicht nur seinen 266.000 Followern immer wieder die kuriosen Seiten der Natur näherbringt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/coppensb