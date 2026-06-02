02.06.2026 14:33 Wer denkt, dass hier nur kleine Stöckchen fotografiert wurden, wird gleich große Augen machen

Der Niederländer Bart Coppens stellt auf seiner Instagramseite eine besondere Mottenart vor, die ihre Tarnung perfektioniert hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Niederlande - Die Wahrheit über dieses Stöckchen-Foto dürfte für Schreie sorgen - bei den einen vor Begeisterung, bei anderen wiederum vor Ekel: Ein Naturfreund aus den Niederlanden hat auf seiner Instagram-Seite über eine Tierart aufgeklärt, die ihre Tarnung mehr als ernst nimmt.

Nein, hier liegen nicht nur Stöckchen herum: Zwischen dem Holz befinden sich gleich mehrere Insekten, die sich perfekt tarnen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/coppensb Beim ersten Blick auf das Video von Bart Coppens könnte man meinen, der Niederländer hat mehrere Ästchen in etwa gleich große Teile gebrochen und auf einem Handtuch platziert. Diese Annahme ändert sich allerdings sofort, als sich auf der blauen Unterlage ein paar der vermeintlichen Holzstücke zu regen beginnen. Natur-Influencer Bart wusste ganz genau, welchen Effekt es haben wird, wenn er den Nachtfalter mit dem mystisch anmutenden Namen "Mondvogel" oder auch "Mondfleck" inmitten der Stöcklein aufnimmt. Die Ähnlichkeit, die die Phalera bucephala im Erwachsenenalter mit einem abgebrochenen Stock hat, ist verblüffend! Tiere Hilferufe sorgen für Feuerwehr-Einsatz in Karlsruhe: Vor Ort wartet eine Überraschung Solange sich die Falter, die aus der Familie der Zahnspinner stammen, nicht bewegen, kann man nur schwer zwischen Insekt und Holzstück unterscheiden. Zu Recht fragt da Naturfreund Bart auf Instagram seine Follower: "Die beste Tarnung aller Zeiten?"

Der Nachtfalter "Mondvogel" ist ein Meister der Tarnung. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/coppensb

Die Raupe des Mondvogels ist deutlich auffälliger. © 123rf/gstalker

Nachtfalter ist absoluter Tarn-Profi