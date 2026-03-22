Illegale Tötungen? Wo sind Bayerns Wölfe?

München - Der Bund Naturschutz (BN) wirft der bayerischen Staatsregierung eine Verschleierungstaktik bei illegalen Wolfstötungen vor. Man beruft sich dabei auf die Antworten der beteiligten Ministerien auf eine Anfrage der Grünen im Landtag.

Werden heimlich Wölfe getötet: Eigene Erkenntnisse zu illegalen Abschüssen gibt die Staatsregierung nicht preis. © Patrick Pleul/dpa

Hier wurden weder Fragen zum Verbleib von ganzen Wolfsrudeln noch Details zu möglichen Hinweisen auf illegale Tötungen beantwortet.

"Bei Nutztierrissen ist die Staatsregierung sofort zur Stelle und fordert ein schärferes Vorgehen gegen Wölfe", sagte die stellvertretende BN-Vorsitzende Beate Rutkowski.

"Doch wenn Wölfe illegal getötet werden, herrscht auffällige Zurückhaltung."

Konkret heißt es etwa auf die Frage nach Erklärungen zum Verschwinden der Wolfsrudel am Staffelsee, im Altmühltal und im Grenzgebiet zu Tschechien, dass der Staatsregierung dazu "nähere Erkenntnisse" nicht vorlägen.

Weiter: "Das Monitoring zeigt, dass durchziehende Einzeltiere und abwandernde Jungtiere neue Territorien besiedeln."