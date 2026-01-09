Wölfe in Hessen wieder dauerhaft angesiedelt: An diesen Orten leben sie

Kassel - In Hessen haben sich mindestens sechs Wölfe dauerhaft niedergelassen. "Das bedeutet, sie wurden mindestens sechs Monate in einem bestimmten Gebiet mehrfach nachgewiesen", teilte das Wolfszentrum in Kassel mit. Was über sein Leben im Bundesland mittlerweile bekannt ist.

Der europäische Wolf (Canis lupus) ist die Wolfsart, die in Hessen lebt. © Arne Dedert/dpa

Welpen und Jährlinge werden bei den Daten nicht dazugerechnet, da nur erwachsene Wölfe als sesshaft gelten.

Wölfe bekommen höchstens einmal im Jahr Nachwuchs. Die Jungtiere wandern in der Regel nach der Geschlechtsreife im Alter von etwa 22 Monaten ab und suchen sich ein eigenes Territorium.

Der Wolf galt in Deutschland seit Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgerottet. Von Polen aus wanderten schließlich wieder erste Tiere ein.

Im Jahr 2008 war in Hessen der erste Wolf wieder heimisch geworden, und zwar im nordhessischen Reinhardswald.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Wolfszentrums gibt es mittlerweile wohl drei Territorien mit sesshaften Wölfen in Hessen. So lebt in Greifenstein (Lahn-Dill-Kreis) wahrscheinlich ein Wolfspaar.

In Rüdesheim wurde ein Rudel mit mindestens drei Welpen nachgewiesen, in Waldkappel (Werra-Meißner-Kreis) besteht ein Rudel aus den Elterntieren und mindestens zwei Welpen. Ein Wolfsterritorium ist zwischen 150 und 350 Quadratkilometer groß und erstreckt sich daher häufig über mehrere Kommunen.