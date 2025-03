Berliner Zoo feiert ganz besonderen Meilenstein

Berlin - Tierische Marke: Der Zoo Berlin ist die bestbesuchte und damit beliebteste Anlage ihrer Art in ganz Deutschland.

Das sogenannte Elefantentor markiert einen der Eingänge zum Berliner Zoo und ist bei Besuchern der Stadt auch als Sehenswürdigkeit beliebt. © Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

In den vergangenen zehn Jahren haben nämlich fast 50 Millionen Menschen Panda, Eisbär und Co. in der Hauptstadt einen Besuch abgestattet, wie die Berliner jetzt bei Instagram feierlich publik gemacht haben.

Allerdings zählen hierzu nicht nur die Schaulustigen im Berliner Zoo im engeren Sinne, sondern auch die von Aquarium und Tierpark - trotzdem eine stolze Anzahl.

Dass es in der Spree-Metropole nach wie vor zwei Zoos gibt, hat seinen Ursprung natürlich in der jahrzehntelangen Teilung der Stadt. Mittlerweile sind die beiden Anlagen aber unter einem gemeinsamen Dach vereint.

Der Zoo ist dabei zwar flächenmäßig die kleinere Anlage, beherbergt allerdings mehr als doppelt so viele Tiere wie der Tierpark im Ortsteil Friedrichsfelde - der gilt mit 160 Hektar allerdings als größter Landschaftstierpark in ganz Europa.