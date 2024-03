Besonderheit: Bonobo-Urgroßmutter Chipita bringt dieses putzige Baby zur Welt

Stuttgart - Erst vor Kurzem durfte die Wilhelma in Stuttgart einen Bonobo-Nachwuchs begrüßen. Nun freut sich der Zoo über ein weiteres putziges Affenbaby. Das Besondere: Chipita, die Mutter des Kleinen, ist bereits über 30 Jahre alt.

"Dass eines unserer Gründertiere nach so vielen Jahren wieder Nachwuchs bekommen hat, ist daher eine große Bereicherung", freut sich Wilhelma-Direktor Thomas Kölpin.

Ihr 2001 geborenes Baby Mixi lebt seit 2011 im Zoo Frankfurt . Der 2004 geborene Kasai leistet seiner Mutter in der Wilhelma Gesellschaft.

Am 5. März brachte die Menschenaffen-Dame Chipita ihr drittes Kind zur Welt. © Wilhelma Stuttgart / Birger Meierjohann

Die damals dreijährige Bonobo-Dame wurde im Februar 1996 in einer Kiste vor dem Zoo in Lissabon abgestellt. Vermutlich ist sie als Schmuggel-Ware über Angola in die portugiesische Hauptstadt gekommen.

In keinem Zoo im Land wurden zu diesem Zeitpunkt Bonobos gehalten, weshalb Chipita in die Wilhelma kam. Laut Zoo habe sich das mittlerweile 30-jährige Tier schnell eingelebt.

Heute lebt Chipita mit einer Vielzahl an Artgenossen im Stuttgarter Zoo.