Chaoten randalieren in Aachener Tierpark: Mülleimer, Stühle und Tische in Gehege geworfen

Aachen - In einem Aachener Tierpark haben Chaoten in der Nacht auf Sonntag randaliert. Davon berichtet der Tierpark auf Facebook .

Dabei seien Mülleimer, Stühle und Tische in verschiedene Tiergehege geworfen worden.

"In der letzten Nacht haben irgendwelche Dummdödel im Tierpark randaliert", heißt es in dem Posting.

Die Randalierer haben in verschiedene Gehege Mülleimer, Stühle und Tische geworfen. © Facebook/Aachener Tierpark Euregiozoo (Screenshot)

Gegenüber RTL verrät Tierpark-Direktor Wolfram Graf-Rudolf dann: "Ich würde mich gar nicht so aufregen, wenn die Tiere nicht gefährdet wären."

Daneben haben die Chaoten einen noch nicht zu beziffernden Sachschaden in dem Park angerichtet. So seien unter anderem Schilder mit Artbeschreibungen aus dem Boden gerissen und achtlos ins Pinguinbecken geworfen worden. Zum Glück seien die Pinguine in der Nacht jedoch nicht im Wasser gewesen, sodass auch hier kein Tier zu Schaden gekommen ist.

Über Facebook bittet der Tierpark nun um Mithilfe bei der Suche nach den Randalierern. Dazu schreibt der Park: "Sollte irgendjemand eine Beobachtung gemacht haben, bitte mit der Polizei Kontakt aufnehmen."

Darüber hinaus sei bereits eine entsprechende Strafanzeige bei den Behörden gestellt worden.