Drama in deutschem Zoo: Tiger fällt in Teich und taucht nicht mehr auf

Tigerin "Angara" ist am gestrigen Samstag im Schweriner Zoo auf dramatische Art ums Leben gekommen. Sie erlitt einen Krampfanfall und stürzte in einen Teich. © Facebook/Zoo Schwerin

Wie der Zoologische Garten am heutigen Sonntag via Facebook mitteilte, verstarb das Tier an den Folgen eines Krampfanfalls. Von diesen habe die sibirische Tigerin in den vergangenen Monaten mehrere gehabt.

Demnach wurden die Mitarbeiter des Zoos von Besuchern alarmiert, die zuvor beobachtet hatten, wie das Tier von einem Baumstamm in den Teich der Tigeranlage gefallen und anschließend nicht mehr aufgetaucht sei.

Bewaffnet, um sich im Notfall selbst schützen zu können, begaben sich der leitende Tierpfleger, der Zootierarzt und der Zoodirektor daraufhin auf die Anlage.

Schließlich erblickten sie den leblosen Körper von "Angara" auf dem Grund des Sees - für die Tigerin kam jede Hilfe zu spät!



Das tote Tier wurde geborgen und ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung nach Berlin gebracht, um dort die Ursache für die häufigen Krampfanfälle zu untersuchen. Mit 15 Jahren hatte "Angara" den oberen Abschnitt der üblichen Lebenserwartung für Tiger erreicht.

Tragisch: Zur Überwachung der Krampfanfälle war für die kommende Woche die Installation von Kameras geplant gewesen. Basierend auf den Ergebnissen sollten weitere Maßnahmen geprüft werden.