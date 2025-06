Es ist offiziell: Für Mini-Hippo Toni beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Berlin - Diese Nachricht wird bei einigen Fans für Traurigkeit sorgen: Mini-Hippo Toni wird den Berliner Zoo noch in diesem Jahr verlassen.

Alles in Kürze

Bye-bye Toni: Bald muss das kleine Hippo-Mädchen den Berliner Zoo verlassen. © Carsten Koall/dpa

"Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen", schrieb der Zoo unter einem Beitrag auf Instagram.



Es sei eine Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), welches sich intensiv mit der langfristigen Perspektive der stark gefährdeten Tierart befasst.

Vor allem junge Zwergflusspferde sollten nach circa einem Jahr einen neuen Lebensort finden. Auch bei Tonis Mutter war es damals so. "Dieses Alter gilt in der zoologischen Praxis als guter Zeitpunkt für den nächsten Schritt, da das Tier in der Regel selbstständig genug ist", erklärte das Zoo-Team.



Wann und wohin Toni gehen werde, stehe noch nicht fest. Und auch, wenn der Abschied schwerfalle - Tonis Weg gehe weiter und bleibe immer ein wichtiger Teil der Zoo-Geschichte.

"Und egal, wo sie ist, wir werden sie immer im Herzen tragen", hieß es unter dem Beitrag.