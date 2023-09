Hagenbeck-Mitarbeiter setzen Streik aus: "Es ist nicht vorbei und ausgesessen"

Hamburg - Seit rund einem Monat streiken Mitarbeiter des Tierpark Hagenbeck in Hamburg . Ziel ist ein Rahmentarifvertrag, beziehungsweise Verhandlungen dazu mit Tierpark-Leiter Dirk Albrecht (74). Jetzt wird der unbefristete Streik vorerst ausgesetzt.

"Weder Aktionen noch Warnstreiks konnten Sie dazu bewegen, Ihre Haltung, die aus unserer Sicht auf völlig überholten Vorstellungen von Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern beruht, aufzugeben", so Johne.

Dies erklärte Dirk Johne, stellvertretender Regionalleiter der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), am Dienstagabend in einem offenen Brief an Dirk Albrecht.

Seit rund einem Monat streiken die Mitarbeitenden des Tierparks. © Axel Heimken/dpa

Unterstützung bekämen Mitarbeiter und Gewerkschaft aus der Bevölkerung, wie auch von den Besuchern direkt.

Besitzer einer Zoo-Jahreskarte, die sich mit den Streikenden solidarisierten, sei diese allerdings durch Albrecht entzogen worden. "Hier zeigen Sie deutlich, was Sie von der Meinungsfreiheit in unserem Land halten", prangerte Johne weiter an.

Eine Online-Petition habe bis zum 25. September bereits 3800 Unterstützer gefunden. Hunderte weitere Menschen hätten sich auf Listen der Gewerkschaft eingetragen.

In dem offenen Brief erklärte die Gewerkschaft erneut ausdrücklich ihre Verhandlungsbereitschaft und fordert: "Zeigen Sie den Beschäftigten Ihre Wertschätzung, indem Sie mit uns in Verhandlungen zu einem Rahmentarifvertrag eintreten und damit zur Sachebene zurückkehren."