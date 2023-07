Hagenbecks "kleine Eisprinzessin" ab heute live zu sehen!

Hamburg – Am Dienstagmorgen haben die Tierpfleger des Tierparks Hagenbeck in Hamburg zum ersten Mal den Schieber zum Eisbären-Außengehege geöffnet. Muttertier Victoria und ihr noch namenloser Nachwuchs zögerten keine Sekunde und begaben sich sofort auf Erkundungstour, wie der Zoo am Dienstag mitteilte.