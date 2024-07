Happy Birthday Panda-Dame Meng Meng! Ist da etwa ein Babybauch zu sehen?

Panda-Dame Meng Meng (11) aus dem Zoo Berlin hat heute Geburtstag. © Paul Zinken/dpa

Seit Meng Meng am 26. März künstlich befruchtet wurde, bringt sie mittlerweile mehr als 15 Kilogramm zusätzlich auf die Waage.

Ob da etwa schon ein wachsender Babybauch unter dem schwarz-weißen Fell hervorlugt?

Die Hormonwerte sehen Meng Mengs Tierpflegern zufolge vielversprechend aus.

Prof. Dr. Thomas B. Hildebrandt und Dr. Susanne Holtze vom Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (Leibniz-IZW) untersuchen das Weibchen zudem regelmäßig per Ultraschall, wie auf dem veröffentlichten Video zu sehen ist.

Sie stellen erfreut fest, dass sich die schwangere Panda-Dame in einem gesundheitlichen Idealzustand befindet.