Drei Wochen wie vom Erdboden verschluckt: Happy End für Hüpfer Willi!

Erleichterung im Hofer Zoo: Känguru Willi ist von seinem drei Wochen langem Ausflug zurückgekehrt. © News5

"Unser Känguru Willi konnte heute Morgen mithilfe eines Blasrohres und eines Betäubungspfeiles wieder in den Zoo zurückkehren", so die erleichterte Mitteilung des Tierparks in den Sozialen Medien am Nachmittag.

Nun heißt es Erholung für das Beuteltier: Nicht nur, dass es wieder gänzlich aus seiner Narkose erwachen muss – auch waren die vergangenen drei Wochen sicher recht anstrengend für den Hüpfer.

Deshalb steht erstmal ein Verwöhn-Programm auf der Tagesordnung, er soll richtig ankommen und bekommt sicher auch eine besonders große Portion Futter – bevor er in den kommenden Tagen noch gründlich durchgecheckt wird.

Willi war am Morgen des 16. September plötzlich aus seinem Gehege verschwunden. Wie er nach draußen gelangen konnte, bleibt offenbar ein Rätsel. Zwar wurde es in der darauffolgenden Nacht mehrfach von der Polizei gesehen, hat sich aber nicht einfangen lassen.