Klein und super flauschig! Zoo freut sich über Baby-Pinguin

Der kleine Brillenpinguin war im April aus seinem sorgfältig ausgebrüteten Ei geschlüpft. © Zoo Duisburg

Wie ein Sprecher des Zoos am Montag verkündete, hatte der kleine noch namenlose Brillenpinguin am 20. April - nach 38 Tagen Brutzeit - das Licht der Welt erblickt und entwickelt sich seither prächtig.

Noch versteckt sich der flauschige Frackträger demnach unter seinen Eltern im schützenden Nest, bald geht der Mini-Pinguin aber hoffentlich als erstes Jungtier überhaupt auf Erkundungstour in der erst im Herbst 2024 eröffneten neuen Anlage.

Seine Eltern hatten den Brillenpinguin zuvor gemeinsam ausgebrütet und sich mit der Nahrungssuche und dem Brutgeschäft gleichberechtigt abgewechselt, wie Revierleiter Maik Elbers erklärte. "Man fiebert diesem Moment natürlich entgegen und zählt die Tage", erinnert er sich zurück. Mit der bisherigen Aufzucht des Kükens sei der Tierpfleger demnach zufrieden.

Nach Angaben des Tierparks ist jedes geschlüpfte Küken von großer Bedeutung, denn Brillenpinguine sind derart gefährdet, dass sie in ihrem ursprünglichen Lebensraum in Südafrika in weniger als zehn Jahren ausgestorben sein könnten. Umso größer ist verständlicherweise die Freude über den jungen Frackträger im Duisburger Zoo.