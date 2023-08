Mitarbeiter-Streik vor Hagenbeck gestartet: "Der einzelne Mensch ist hier nichts wert!"

Hamburg – Rund 40 Personen haben sich am heutigen Montag zum Auftakt des ersten unbefristeten Streiks der Hagenbeck-Mitarbeiter vor dem Hamburger Tierpark zu einer Kundgebung versammelt. Mit einem großen Banner mit der Aufschrift "Hagenbeck tariffrei? Das ist jetzt vorbei" machten die Beschäftigten ihren Standpunkt auch gegenüber der zahlreichen Besucher klar, denn trotz Streik bleibt der Zoo (vorerst) geöffnet.

Harald Schaum (m), stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, mit den Streikenden vor dem Haupteingang des Tierpark Hagenbecks. © Madita Eggers/TAG24

Die Forderung der Beschäftigten des Tierpark Hagenbecks ist simple: ein Tarifvertrag und damit Arbeitsbedingungen, auf die man sich verlassen kann.

Seit der Übernahme von Geschäftsführer Dr. Dirk Albrecht vor drei Jahren und der Kündigung des damals bestehenden Haustarifvertrags "dümpelten" alle Beschäftigten "im Nichts" und seien den willkürlichen Entscheidungen Albrechts ausgesetzt.

Quasi nach "Nasenprinzip" wurde bisher entschieden, wer wann wie arbeitet und wer nur 20 statt 30 Urlaubstage hat, empörte sich Harald Schaum, stellvertretender Bundesvorsitzender der IG BAU, der aufgrund der "Seltenheit des Falls" extra aus Frankfurt angereist war.

"Normalerweise würde man in einer Zeit nach Corona, mit hoher Inflation und Krieg in der Ukraine sagen, eine Forderung nach mehr als zehn Prozent Lohnerhöhung ist klassisch, aber das ist hier gar nicht der Fall. Hier geht es um fundamentale Dinge wie Arbeitszeit und Urlaubstage. Das ist einfach verrückt", so Schaum gegenüber TAG24.