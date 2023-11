Nach 28 Jahren Trennung! Elefant Panang wieder mit Mutter vereint

Sie werden auch in den kommenden Tagen in Zürich bleiben, um der Elefantendame die Eingewöhnung zu erleichtern.

"Sowohl das Training als auch das Hineinführen in den Container verlief sehr entspannt. Panang ging ganz ruhig und unaufgeregt rückwärts in den Container, sodass wir diesen anschließend zügig verladen konnten", so Materna.

Der aufwändige Transport mit einem beheizten Spezialcontainer begann am frühen Morgen und verlief ohne Komplikationen, erklärte Teamleiter der Elefantenpfleger im Tierpark Hellabrunn, Daniel Materna, am Mittwoch.

Wie der Tierpark Hellbrunn mitteilte, zog Panang am vergangenen Dienstag in die Schweiz um. Auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Asiatische Elefanten wurde die Wiedervereinigung der Familie beschlossen.

Die Ankunft in Zürich war dann auch sehr entspannt: "Panang hat den Container ohne Zurückhaltung verlassen. Sie konnte sich dann erst einmal etwas akklimatisieren, bevor sie die erste Nacht in ihrer neuen Heimat in einer großen Sandbox mit frischen Ästen, viel Heu und einem kleinen Badebecken verbrachte", berichtete Pfleger Materna.

Panang wurde am 13. Februar 1989 im Zoo Zürich geboren und zog 1995 in den Tierpark Hellabrunn, weil es damals "Unruhen" in der Züricher Elefantengruppe gegeben hatte.

Das EEPs ist inzwischen darum bemüht, dass Elefanten in zoologischen Gärten wie ihre Artgenossen in freier Wildbahn in matriarchalen Strukturen zusammenleben, also im Familienverbund mit verwandten Elefantenkühen.

In der Natur gebe es nach jüngsten Schätzungen noch rund 50.000 Asiatische Elefanten - Tendenz abnehmend, sagte der Züricher Zoodirektor Severin Dressen.

"Um wildlebende Elefanten vor dem Aussterben beschützen zu können, brauchen wir die international koordinierte Zucht in Zoos zum Aufbau einer Reservepopulation."