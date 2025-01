Nach Maul- und Klauenseuche: Berliner Zoo öffnet wieder, aber mit Einschränkungen

"Sollten Sie in den letzten zehn Tagen Kontakt zu Wiederkäuern wie Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen, Alpakas, Lamas oder Damhirschen in Berlin oder Brandenburg gehabt haben – beispielsweise auf einem Bauernhof, Reiterhof, in einem Streichelzoo oder bei der Jagd – bittet der Zoo Berlin, aktuell von einem Zoo-Besuch abzusehen", teilte der Zoo mit.

Wer in den letzten zehn Tagen Kontakt zu Wiederkäuern wie beispielsweise Lamas gehabt hat, bittet der Zoo Berlin, aktuell von einem Zoobesuch abzusehen. (Symbolbild) © Peter Schneider/KEYSTONE/dpa

Die Wiedereröffnung sei unverzichtbar, um die Existenz des Zoos zu sichern, sagte Knieriem. "Ich bin überwältigt von den zahlreichen Spenden, die uns erreicht haben." Der Umsatzausfall könne dadurch aber nicht vollständig ausgeglichen werden.

MKS ist eine hochansteckende Viruserkrankung. Für den Menschen ist sie ungefährlich, anstecken können sich vor allem Klauentiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen.

Der Ausbruch wurde am 10. Januar in einer Büffel-Herde in Hönow in Brandenburg entdeckt. Seitdem gab es keinen weiteren bestätigten Fall.

Für im Tierpark und im Zoo Berlin lebende Rotbüffel, Alpakas oder Giraffen ist die Erkrankung gefährlich.