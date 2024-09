Panda-Babys aus Berliner Zoo gehen nächsten Schritt und enthüllen ihr Kuschel-Paradies

So können die kleinen Zwillingsschwestern, die mittlerweile eineinhalb Kilo auf die Wage bringen, in aller Ruhe spielen, die kleine Welt um sich herum erkunden und sorgenfrei schlafen.

Am gestrigen Mittwoch hat das süße Duo ein neues, kuscheliges Bettchen bezogen, wie der Zoo stolz in seinem jüngsten Post auf Instagram mitteilte.

Die Babys leben nun in einem neuen Holzbettchen und werden abwechselnd von Mama Meng Meng (11) gestillt und umsorgt. © Screenshot/Instagram/zooberlin

Mama Meng Meng (11) ist nach wie vor die beste Betreuerin der beiden, wie ihre Pfleger mit Freude beobachten.

Die Babys verbringen abwechselnd Zeit bei der fürsorglichen Panda-Dame und werden weiterhin ausschließlich von ihr gestillt.

Das neue Bettchen der Panda-Mädchen hat eine besondere Geschichte, wie der Zoo wissen ließ.

Denn es wurde 2019 in der Zoo-Tischlerei in liebevoller Handarbeit aus Holz und Plexiglas für die Panda-Brüder Pit und Paule gebaut. Fünf Jahre später kommt es erneut zum Einsatz und bietet den Zwillingsschwestern ein gemütliches Zuhause.



Pit und Paule waren am 31. August 2019 der erste Panda-Nachwuchs, der jemals in Deutschland geboren wurde. Die Zwillingsbrüder verließen den Zoo Berlin im Dezember vergangenen Jahres. Seitdem leben die Tiere in der Chengdu Panda Base in China.