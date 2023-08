Sasha tauft Eisbären-Baby und bringt Geschenk mit: "Wenn du mich brauchst, dann bin ich da!"

Hamburg - Seit dem heutigen Montagmorgen hat das inzwischen nicht mehr ganz so kleine Eisbärenbaby im Tierpark Hagenbeck endlich einen Namen. In den vergangenen Wochen konnten die Zoobesucher mithilfe eines sogenannten Arkto-Meters zwischen Smilla, Anouk, Sunflower oder Talvi wählen. Gewonnen hat mit großer Mehrheit Anouk. Getauft wurde die Eisprinzessin in einer exklusiven Zeremonie im Eismeer von Sänger Sasha (51), der für seine Dienste als Pate auch prompt das perfekte Geschenk erhielt: eine lebenslange Dauerkarte.

Wenn immer er und seine Familie Zeit finden, gehen sie leidenschaftlich gerne in den Zoo . "Ich sage mal so, mein Weg zur 'Arbeit' heute, der war nicht weit. Ich wohne nur zehn Minuten von hier", erklärte Sasha seine besondere Verbindung zum Tierpark Hagenbeck.

Neugierig, verspielt und kein bisschen ängstlich: Noch rund zwei Jahre wird Anouk bei ihrer Mama Victoria im Tierpark Hagenbeck bleiben, bis sie in einen anderen Zoo umzieht. © Alice Nägle/TAG24

"Eisbären-Nachwuchs haben wir hier relativ selten. Ich arbeite seit 30 Jahren im Tierpark Hagenbeck und das ist erst mein drittes Eisbären-Baby. Das letzte war genau 20 Jahre vorher die Mutti, die jetzt das Baby bekommen hat", sagte Zootierarzt Dr. Michael Flügger am Rande der Taufe gegenüber TAG24.

"Allein das ist schon etwas Besonderes, was an diesem Baby aber noch besonders ist, ist seine Blutlinie." Wie viele andere Tierarten auch sind Eisbären Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms und sowohl Anouks Mama Victoria als auch ihr Vater Kap stammen aus ganz seltenen Blutlinien.

"Und in so einem Programm versucht man natürlich, die Blutlinien von verschiedenen Tieren zu erhalten, damit man eine gesunde Zucht hat. Deshalb ist es so wichtig, dass die beiden sich vermehrt haben, und wir freuen uns doppelt", so Dr. Flügger.

Das inzwischen 60 Kilogramm schwere Eisbärenjunge entwickle sich prächtig: "Sie tobt im Wasser und Gehege herum und hat auch den Ring, den sie von Sasha bekommen hat, gleich in Betrieb genommen, also der geht es richtig gut!"

Leider wird sie aber nicht für immer im Tierpark Hagenbeck bleiben: "Es ist von Natur aus [so], dass Eisbären Einzelgänger sind, und eine Eisbärenmutter lebt ungefähr so zwei bis drei Jahre mit ihren Kindern zusammen, danach geht jeder seiner Wege. Das machen wir genauso, weil sie sich sonst irgendwann ernsthaft in die Haare bekommen werden."

Bis es so weit ist, haben die Zoobesucher - die allein heute trotz Regen zahlreich erschienen waren - noch genug Zeit, die kleine Anouk beim Wachsen und Herumtollen zu beobachten.