Erste Zoo-Geburt in Deutschland! Sensations-Nachwuchs im Tierpark

Der Star im Tropen-Aquarium: Die kleine Tannenzapfenechse. © Götz Berlik

Den überraschenden Nachwuchs vom 9. August gab der Tierpark nun bekannt. Das Besondere: Seit 2006 gab es in Zoos in Europa keine Geburt mehr bei Tannenzapfenechsen – bis jetzt.

Terraristikleiter Florian Ploetz entdeckte die Sensations-Geburt an diesem Tag bei seinem täglichen Kontrollgang mit einer Kollegin.

"Wir sind an dem Terrarium vorbeigekommen und haben die Gehege kontrolliert. Dann haben wir gesehen, dass sich das Weibchen in einer ungewöhnlichen Haltung befindet. Der große, tannenzapfenartige Schwanz war angehoben und dahinter lag ein Häufchen, welches sich als Jungtier herausstellte", erinnert sich der Bereichsleiter an den besonderen Moment.

"Erst dann haben wir realisiert, es ist so weit, wir haben den ersten Nachwuchs bei den Tannenzapfenechsen", freut sich Ploetz.

Die besonderen Echsen seien bereits vor mehr als zehn Jahren in das Tropen-Aquarium des Tierparks eingezogen - doch erst jetzt ist das erste Jungtier zur Welt gekommen.