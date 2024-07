Spiel, Spaß und Spannung im Hagenbecks Tierpark: "Tiere sollen nicht nur irgendwo rumliegen"

"Die Tiere sollen einfach nicht den ganzen Tag nur irgendwo rumliegen. Dafür denken wir uns immer wieder was Neues aus. Das ist jetzt so eine ganze Rutsche von verschiedenen und komplexeren 'Enrichment-Möglichkeiten', die wir hier installiert haben", erklärte Guido Westdorf, zoologischer Direktor des Tierpark Hagenbeck, auf TAG24 -Nachfrage, wieso eine solche Anschaffung für die Lebewesen so wichtig ist.

Die Braubären schlecken wie wild den Honig von ihrem neuen Bienenstock. © Alice Nägle/TAG24

Während die Raubkatzen besonders zum Krafttraining aufgefordert werden, sollen die Orang-Utans ihre Intelligenz zum Einsatz bringen. Dafür wurden eine Futtertrommel, eine Etagere sowie ein Pellet-Labyrinth installiert.

Bei unserem Besuch wollte die siebenköpfige Orang-Utan-Familie aber nicht so richtig. Was aber gut ist, wie Jill Jensen, Revierleiterin im Orang-Utan-Haus, erklärte. "Glücklicherweise haben sie den Dreh auch noch nicht so schnell raus. Das ist aber eigentlich auch ganz gut, weil so dauert das eben ein bisschen länger."

In der Truppe gäbe es dennoch eine ganz klare Verteilung. Der "Chef", wie sie Tuan, das älteste Orang-Utan-Männchen bezeichnet, hätte keine Geduld. Wenn etwas nicht gleich funktioniere, lasse er es Frau und Babys machen.

Da der Zusammenhalt untereinander aber groß scheint, sei mit der Zeit immer wieder Teamwork angesagt. "Die [...] probieren ein bisschen rum. Ich denke mal, so nach und nach werden die das dem anderen auch zeigen - je nachdem, wer es rausfindet. Dann geht es schnell bis es jeder kann."