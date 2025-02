09.02.2025 13:35 Süße Date-Idee: Mach's wie die Flamingos aus dem Berliner Zoo!

Wem es bis jetzt noch an originellen Ideen für das perfekte Date am Valentinstag fehlt, könnte in Berlin in diesem Jahr bei Zoo und Tierpark fündig werden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Wem es bis jetzt noch an originellen Ideen für das perfekte Date am Valentinstag fehlt, könnte in Berlin in diesem Jahr bei Zoo und Tierpark fündig werden. Zum Valentinstag am 14. Februar bieten Zoo und Tierpark Berlin ein besonderes Ausflugsangebot an. © Zoo Berlin (Bildmontage) Beide Einrichtungen bieten rund um den offiziellen Tag der Turteltauben am 14. Februar spezielle Valentinstags-Touren durch Zoo beziehungsweise Tierpark. "Bei dieser Tour dreht sich alles um das Liebesleben im Tierreich. Wer wohl der größte Romantiker unter den Tieren ist?", hieß es dazu auf Instagram. Denn die Liebe gibt es selbstverständlich auch in ihren pelzigen, gefiederten oder mit Kiemen versehenen Varianten. Zoo News Sibirische Tiger-Dame verlässt Hagenbeck, ihre Schwester folgt bald Beispiel: Flamingo. Anders als dessen leicht exzentrischer Look in knalligem Barbie-Pink vermuten lässt, ist der Vogel in Sachen Amore nämlich eine echt treue Seele. Britische Forscher fanden unlängst heraus, dass Flamingos Paarbeziehungen und enge Freundschaften oft über Jahre führen und pflegen. Toxische Verhaltensmuster haben bei ihnen keine Chance: Die Tiere merken sich, welche ihrer Artgenossen sie nicht mögen und gehen ihnen aus dem Weg. Und klar - queere Flamingos gibt's natürlich auch! Zoo und Tierpark Berlin: Besonderes Angebot am Valentinstag Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Brandenburg hatte der Tierpark bis vor Kurzem noch für Besucher geschlossen. © Sebastian Gollnow/dpa Die Valentinstags-Touren sind laut Zoo und Tierpark streng limitiert und nur online im Vorverkauf erhältlich. Tickets kosten zwölf Euro und müssen zusätzlich zur Eintrittskarte gekauft werden. Achtung: Im Tierpark gibt nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg aktuell noch Einschränkungen. Wer sich zuletzt im direkten Umfeld des Ausbruchsgebiets aufgehalten hat, sollte seinen Besuch lieber verschieben. Lebensmittel aus dem Fleisch empfänglicher Tierarten wie Schwein oder Rind dürfen derzeit nicht mitgebracht werden. Hunde sind erlaubt, müssen aber an der Leine bleiben und vorab die Pfoten desinfiziert bekommen. Zoo News Berliner Zoo nimmt Abschied von Rüsseltier: "Mit Abstand schwerstes Tier im Zoo" Zwischen dem 12. und 16. Februar werden für die Valentinstags-Touren insgesamt sieben Termine angeboten. Tickets und weitere Infos gibt es hier (Zoo) und hier (Tierpark).

Titelfoto: Zoo Berlin (Bildmontage)