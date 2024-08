Süße Zoo-News: Panda Meng Meng ist schwanger und das nicht nur mit einem Baby

Am Sonntagmorgen brach im Panda-Garten Jubel aus, wie der Zoo am heutigen Dienstag mitteilte.

Die Panda-Dame aus dem Zoo Berlin sollte Ende August ihren Nachwuchs zur Welt bringen. © Paul Zinken/dpa

Zunächst war ein Herzschlag, kurz darauf sogar ein zweiter auf dem Ultraschallgerät zu erkennen.

"Die Babys sind etwa zweieinhalb Zentimeter groß und müssen jetzt bis zur Geburt noch ordentlich wachsen", ergänzte Hildebrandt.

Doch die an der Untersuchung beteiligte Zootierärztin Dr. Franziska Sutter gab zu bedenken: "Bei aller Begeisterung müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das ein sehr frühes Stadium der Trächtigkeit ist und eine sogenannte Resorption – also ein Absterben - des Embryos zu diesem Zeitpunkt noch möglich ist."

Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem rechnet anhand der Größe der Embryonen aktuell weiterhin mit einer Geburt Ende August, wenn alles gut verläuft.

Meng Meng wurde im April künstlich besamt. Derzeit ist das trächtige Tier sehr schläfrig und wird in den kommenden Wochen für Zoo-Gäste nicht immer zu sehen sein. Männchen Jiao Qing hält so lange die Stellung.

Am 31. August 2019 brachte Meng Meng die zwei Baby-Pandas Pit (186 Gramm) und Paule (136 Gramm) zur Welt. Sie waren der erste Panda-Nachwuchs, der jemals in Deutschland geboren wurde. Die beiden verließen den Zoo Berlin im Dezember vergangenen Jahres und leben seitdem in der Chengdu Panda Base in China.