Süßes Gorilla-Baby geboren, doch eine Sache ist noch unklar

Das zehn Jahre alte Gorillaweibchen Duni brachte am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr ihr erstes Kind zur Welt, wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte.

Westliche Flachlandgorillas sind laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN vom Aussterben bedroht. Die Zahl der Tiere in freier Wildbahn gehe zurück. In der Natur lebt diese Gorilla-Art in den Regenwäldern und Sumpfgebieten Zentralafrikas. Der Prager Zoo gehört seit langem zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Tschechien.