Tierpark zeigt putzigen Schnappschuss von Tigerbaby und Mama Mayang

Tiger-Mama Mayang (13) kümmert sich liebevoll um ihren Nachwuchs im Tierpark Berlin. © Screenshot/Instagram/tierparkberlin (Bildmontage)

Die am 25. Februar geborenen Sumatra-Zwillinge sind putzmunter und bereits auf tapsiger Erkundungstour, wie ihre Tierpfleger auf Instagram mitteilten.

Demnach sind die Türen zur Außenanlage bereits vor Ostern geöffnet worden, in der Hoffnung, dass sich die Kleinen nach draußen trauen.

Am heutigen Donnerstag veröffentlichte der Tierpark in seiner Story auf Instagram einen ersten niedlichen Schnappschuss, der eines der Babys in der Außenanlage mit Mama Mayang (13) zeigt.

Die allerersten Schritte sind noch sehr unbeholfen. Daher muss Mama Mayang das ein oder andere Mal nachhelfen und trägt die Kleinen liebevoll im Nacken durch die Anlage.