Trauer im Tierpark: Jungelefant stirbt mit nur vier Jahren

Jungelefant Santosh starb durch ein tödliches Herpes-Virus im Tierpark Hagenbeck. © Tierpark Hagenbeck

Santosh war das jüngste Mitglied der Elefantenherde. Er wurde am 24. Dezember 2018 von seiner Mutter, Elefantenkuh Lai Sinh, im Tierpark der Hansestadt geboren.

"Es ist ein trauriger Tag für Hagenbeck. Wir sind zutiefst schockiert und in großer Trauer über dieses plötzliche Ereignis", meldet sich Geschäftsführer Dr. Dirk Albrecht (74) bestürzt über den Verlust des Jungtiers.

Wie der Tierpark mitteilte, gehe man aktuell sehr wahrscheinlich davon aus, dass der erst vierjährige Elefant an einem gefährlichen Herpes-Virus verstorben ist. Leider sei die ständige Überwachung des Jungbullen sowie die schnelle und bestmögliche veterinärmedizinische Versorgung durch die Zootierärzte erfolglos gewesen.

"Obwohl wir um die weite Verbreitung des gefährlichen Herpes-Virus unter Elefanten wissen und ständig bestrebt sind, einen Ausbruch der Krankheit zu unterbinden, ist beim Ausbrechen des Krankheitsbildes die Überlebenschance gering. Jeder Elefant, ob in der Natur oder in zoologischen Einrichtungen, trägt höchstwahrscheinlich dieses Virus schlummernd in sich", teilt der Zootierarzt Dr. Flügger mit. Dieser hochpathogene Erreger sorgt in Zoos weltweit häufig für Todesfälle bei Jungelefanten.

Bereits vergangenes Jahr wurde im Tierpark Hagenbeck um einen verstorbenen, erst vierjährigen Elefantenbullen getrauert. Auch damals lag der Verdacht nah, dass es sich um das Virus handelte. Die Proben stellten sich schließlich allerdings als negativ heraus.